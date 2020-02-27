تعاون مالي بين الشارقة ورأس الخيمة

المصدر: (الشارقة- البيان)

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، وفداً من دائرة المالية في رأس الخيمة، ضمن جهودها لزيادة كفاءة الخدمات الحكومية في القطاع المالي، ووضع الخطط الرامية إلى تطوير مجالات العمل المشترك، بما يخدم جمهور المتعاملين مع الدائرتين.

ورحبت هدى الياسي بأعضاء الوفد، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف تطبيق أفضل التجارب والممارسات المتعلقة بالأنظمة المالية، والاطلاع على الجهود التي تبذلها كل منها للتسهيل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل متابعة التعاون بين الجانبين، وتطويره، وخصوصاً في مجال نظام تطبيق تكلفة وتسعير الخدمات الحكومية الإلكتروني.

من ناحيتهم، عبّر أعضاء وفد دائرة المالية برأس الخيمة عن شكرهم وتقديرهم لأسرة دائرة المالية المركزية بالشارقة، على هذا الاستقبال الذي يعكس التعاون المستمر بين الجانبين، من أجل العمل معاً على تحسين وتطوير إدارة الشؤون المالية الحكومية.