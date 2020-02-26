اقتصادية دبي تفوز بذهبية جائزة خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي – عبد الحي محمد

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على الجائزة الذهبية عن القطاع الحكومي ضمن جائزة الشيخ خليفة للامتياز الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات بأبوظبي، وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتكريم سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي خلال الاحتفال اليوم الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث شهد سمو الشيخ حامد بن زايد ، فعاليات الحفل الختامي للدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات بأبوظبي.