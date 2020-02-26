«سي ئي أو وورلد»: دبي خامس أفضل مدينة في العالم لحياة المغتربين

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنٍفَت دبي في المركز الخامس عالمياً على قائمة «أفضل مدن العالم لحياة المغتربين في 2020»، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.

واستندت المجلة في ترتيب المدن على القائمة إلى استبيان لآراء عينة من المغتربين قوامها 127,000 مغترب يقيمون في 186 مدينة حول العالم. وأجرت المجلة الاستبيان خلال الفترة من 10 أكتوبر 2019 وحتى 2 يناير 2020.

وحصلت دبي على 70,1 من أصل 100 نقطة، بينما نالت الدرجة «AAA»، وهي أعلى درجة على القائمة لتصنيف المدن الأفضل لحياة المغتربين.

وتفوقت دبي على برشلونة ولاهاي اللتين اقتسمتا المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وهو 69,8 نقطة.

كما تفوقت دبي أيضاً على سيدني «الــ 11، برصيد 68,2 نقطة»، أمستردام «الــ 16، برصيد 65,8 نقطة»، وملبورن «الــ 21، برصيد 63,9 نقطة».

وكانت المراكز الأربعة الأولى على القائمة من نصيب سنغافورة «78,2 نقطة»،العاصمة انتايوانية تايبيه «72 نقطة»، مونتريال «70,5 نقطة»، ولشبونة «70,3 نقطة»، على التوالي.