1.8 مليار دولارحجم سوق الألعاب التقليدية الخليجى بحلول 2022

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت شركة (يورومونيتور إنترناشيونال) الشركة المختصة في الأبحاث والتحليل، بأنّ سوق الألعاب التقليدية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتميّز بكونها من أسرع الشرائح السكانية نمواً وأصغرها سناً عالمياً، ستشهد نمواً بواقع 9.5%، إلى جانب ارتفاع قيمة القطاع المحلي فيها وصولاً إلى 1.8 مليار دولار بحلول 2022.

وستضم المنتجات الأكثر مبيعاً في دول التعاون خلال الأعوام الأربعة المقبلة ضمن شريحة الألعاب التقليدية ألعاب البناء (14.2%) وألعاب الأطفال وحديثي الولادة (10.6%) والدُمى ومستلزماتها (10.4%).

وأعلنت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» الجهة المنظمة لفعاليات الدورة العاشرة من معرض «عالم الورق في الشرق الأوسط»، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 9-11 مارس المقبل، عن إقامة جناح «قرية عالم الألعاب»، المنصة الرائدة إقليمياً والمختصة في قطاع دُمى وألعاب الأطفال، ضمن فعاليات المعرض وبالتعاون مع شريك المعرفة يورومونيتور إنترناشيونال.

وتستضيف «قرية عالم الألعاب»، أكثر من 20 جهة عارضة.