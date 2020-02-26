«اقتصادية أبوظبي» تتبنى معايير «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتوثيق التعاون بينهما وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وبموجب المذكرة، ستعمل الدائرة على تبني إجراءات ومعايير برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» لفحص وتقييم طلبات الموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي بما يساهم في توسيع نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة وأثره الإيجابي في المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وسيكون بإمكان المؤسسات استصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، تستخدم من قبل الجهات الحكومية بأبوظبي في عمليات التقييم التجاري لترسية عقود مشتريات الخدمات والسلع في الإمارة.

ويأتي التعاون في سياق مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وسيعزز إجراءات «اقتصادية أبوظبي» لتنمية المحتوى المحلي، ويحسن مستوى الشفافية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وقع المذكرة معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الدكتور سلطان الجابر: الاتفاقية نموذج للتعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي لدعم نمو وتطور الاقتصاد المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة وتوفير المزيد من فرص عمل للمواطنين.

وتبني الاتفاقية على نجاحنا على مدى العامين الماضيين في تطبيق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز القيمة للدولة فيما نعمل على تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي 2030.

وتابع: يعكس تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لإصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة التزام أدنوك الراسخ بدعم الشركات المحلية وتحفيز مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي في إمارة أبوظبي.

ونحن على ثقة بأن توحيد إجراءات ومعايير إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة سيسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وقال محمد الحمادي: يشجع برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي عبر تعزيز مشاركتها في المناقصات الحكومية. وكانت أدنوك سباقة في إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة على مستوى الدولة، واستطاعت في أول عامين من إطلاقها إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي.

وأضاف الحمادي: عمدنا إلى توحيد إجراءات برنامجي شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة من أدنوك وأبوظبي للمحتوى المحلي من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتشجيع الاستثمارات التي تعود بقيمة إضافية عليها. ونحن فخورون بأن هذا التعاون يصب في دعم تحقيق أهداف «غداً 21» لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

شهادة

وفي 2019، أطلقت اقتصادية أبوظبي «برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي» في إطار برنامج «غداً 21»، بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في المناقصات الحكومية وتعزيز مساهمتها الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.