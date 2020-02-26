«أدنوك» تؤكد التزامها بالإنتاج المسؤول للطاقة

المصدر: الرياض- البيان

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك ماضية في تعزيز مكانتها المتقدمة، ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، وذلك من خلال التوسع في برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال المشاركة في جلسة نقاشية بعنوان «قادة الفكر في قطاع النفط والغاز» إلى جانب أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، وأوليفيه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير» وعويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضمن إطار المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون في الرياض. و

أكد الجابر التزام أدنوك بالإنتاج المسؤول للنفط والغاز في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لزيادة قدرة برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون 5 مرات على الأقل بحلول 2030 ضمن خطتها الشاملة للاستدامة.

وشدد على أهمية برنامج التقاط الكربون في تمكين أدنوك من خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والمحافظة على مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة وأدائها الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما أشار معاليه إلى مساهمة البرنامج في تمكين الشركة من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطاتها الهيدروكربونية من خلال تعزيز استخلاص النفط من المكامن، وخفض عمليات حرق الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وقال: يسهم برنامج أدنوك لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون في تعزيز مكانتنا ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم.

كما يمثل البرنامج عاملاً مهماً في تحقيق أهداف خطتنا الشاملة للاستدامة لعام 2030، لا سيما هدفنا بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%.

وفي إطار مساعينا لتحقيق أهداف برنامجنا لالتقاط الكربون، نركز على إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة ذات الجدوى الاقتصادية، مستندين إلى الأساس البيئي الراسخ، الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ مكانة أدنوك الرائدة في مجال الاستدامة وأدائها الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وحالياً تستطيع منشأة «الريادة» التابعة لأدنوك في أبوظبي التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتخطط أدنوك لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 500% من مصانع الغاز التابعة لها وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تلتقطها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار أو غابة تزيد مساحتها على ضعف مساحة الإمارات.

وأشار الجابر إلى خطة أدنوك لتحقيق أهداف برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال التقاط 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من مصنع شاه للغاز، وما يقرب من مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون من مصنع حبشان وباب.

وبيّن أن توسع أدنوك في برنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون يأتي في صلب أهداف خطتها الشاملة للاستدامة، التي أعلنت عنها مؤخراً والتي من شأنها المساهمة في ضمان إنتاج الشركة المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الضارة للبيئة.

وتشمل أهداف أدنوك في مجال الاستدامة 2030 الحد من نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي استخدام المياه، وضمان تمثيل المرأة في جميع مجالس إدارات شركاتها بنهاية عام 2022.