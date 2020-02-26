«الاتصالات» تصرّح لـ5 محطات لاسلكية وراديو للخدمات البحرية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن التصريح لخمسة أنواع من المحطات اللاسلكية وخدمات الراديو الخاصة بالخدمات البحرية، وذلك في إطار سلسلة من الأنشطة أو الإجراءات لتلبية احتياجات المتعاملين.

وأعلنت الهيئة وفق بيانات محدثة لخدماتها، عن الخدمات البحرية الخمس، وهي: محطة لاسلكية على متن سفينة، ومحطة لاسلكية على متن قارب صيد، ومحطة ساحلية للاتصال بالسفن، وخدمة الراديو الملاحية، وخدمة الراديو المتنقلة الخاصة على سفينة.

وأوضحت أن ترخيص المحطة اللاسلكية على السفينة هو وثيقة إلزامية، يجب حملها على متن السفينة، مشيرة إلى أن هذا الترخيص يخول تركيب واستخدام المحطة اللاسلكية البحرية والمعدات المرتبطة بها على السفينة موضوع الترخيص.

ووفقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص، يجب أن تكون السفينة مسجلة في دولة الإمارات لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، كما يعين الترخيص هوية السفينة اللاسلكية بشكل إشارة للنداء، وهوية النداء المتنقلة البحرية.

محطة لاسلكية

وبينت الهيئة أنه في ما يتعلق بالمحطة اللاسلكية على متن قارب صيد، فإن تصاريح المحطة اللاسلكية الخاصة بالقوارب الصغيرة تكون لغرض الصيد فقط، والمسجلة لدى وزارة التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التصريح لهذا النوع من المحطات اللاسلكية، يسمح بتركيب واستخدام المحطة اللاسلكية البحرية والمعدات التابعة لها على سفينة الصيد موضوع التصريح، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في التصريح.

وكشفت الهيئة أنه بالنسبة للمحطة الساحلية للاتصال بالسفن، فإن هذا التصريح يسمح باستخدام محطة لاسلكية مصرحة من قبلها لجهات معينة، مثل: وكلاء الشحن، وسلطات الميناء، وغيرها للاتصال بالسفن وذلك من أجل، التواصل في المسائل التجارية باستخدام قناة راديو بحرية معينة، والتواصل على الموانئ والمرافئ لدعم عمليات الميناء وحركة السفن، والتواصل لغرض البحث والإنقاذ.

وبخصوص خدمة الراديو الملاحية، فإنها تصدر تصريح خدمة الراديو المتنقلة الخاصة لشبكات الراديو المتنقلة الخاصة، التي تتطلب تردداً خاصاً غير التردد البحري، ومستوى طاقة أعلى من المسموح بها على متن السفن، ويصلح هذا التصريح على المياه المحلية والدولية.

خدمة الراديو

ونوهت الهيئة بأنه بالنسبة لخدمة الراديو المتنقلة الخاصة على سفينة، فإنها تصدر تصريح خدمة الراديو المتنقلة الخاصة على متن سفينة لتلك، التي تتطلب تردداً خاصاً غير التردد البحري وقوة بث أعلى من المسموح بها على متن السفينة، منوهة بأن التصريح يصلح على المياه المحلية والدولية أيضاً. والجمهور المستهدف هم الأفراد والشركات، بينما لا يوجد أي باقة للخدمة، علماً بأن مدة زمن تقديم الخدمة 12 يوماً، ومن متطلبات الخدمة، تعبئة الطلب، ودفع رسوم الطيف الترددي.

3 خطوات

وتم تحديد 3 خطوات لتقديم الخدمة تتمثل في تعبئة وتسليم نموذج الطلب لتصريح استخدام الطيف الترددي مع الوثائق المطلوبة، ودفع رسوم الطيف الترددي عبر قنوات الدفع المتاحة وفقاً للائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي، والحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونياً.