الإمارات تقود الطلب على صيانة الطائرات في المنطقة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي معرض الشرق الأوسط للتجهيزات الداخلية للطائرات ومعرض صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بمشاركة 330 عارضاً منهم 70 شركة طيران من 40 دولة حول العالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن نمو قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يساهم في زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات في المنطقة التي تحتضن العديد من شركات الطيران الكبرى تواصل عملياتها التوسعية من خلال استقطاب طائرات جديدة.

وأضاف سموه في كلمه نشرت له في الكتاب السنوي للمعرض إن معرضي «الصيانة والإصلاح والعَمرة» و«التصميمات الداخلية» للطائرات، تشكل منصة عالمية مخصصة للاعبين الرئيسيين وشركات الطيران والمشترين والموردين للالتقاء.

وأكد مشاركون في المعرض أن دولة الإمارات تتصدر قطاع خدمات الصيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة بدعم من نمو حجم ناقلاتها الوطنية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الطائرات في المنطقة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط ومنها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، دخول عدد من مقدمي خدمات الصيانة من خلال افتتاح منشآت توفر خدمات الصيانة للمحركات والأجزاء واللوجستيات. وتعزز الاستثمارات في القطاع بدعم المحفزات الحكومية والشركات مع الجهات المحلية وعقود كبيرة من شركات الطيران الكبرى.

كما تساهم سجل طلبيات الناقلات الإماراتية في دعم القطاع ولاسيما أن لديها تسليمات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سيساهم الطلب على الطائرات الجديدة لإحلال الطائرات القديمة في نمو السوق.

وقال محمد الفلاسي مدير إدارة أعمال الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، إنه تم الاتفاق مع شركة لتطوير منطقة الطائرات المروحية التي ستقدم خدمات تتضمن صيانة وتدريب وتشغيل الطائرات المروحية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير هذه المنطقة قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020.

وأضاف الفلاسي في تصريحات صحفية على هامش مشاركة دبي الجنوب في معرض صيانة وإصلاح الطائرات، إن منطقة الطائرات المروحية ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران ستشكل إضافة نوعية للقطاع في ظل ارتفاع أعداد الطائرات المروحية في المنطقة.

وقال الفلاسي إنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير نحو 32% من مشروع محمد بن راشد للطيران الذي يمتد على مساحة 7 كيلو مترات مربعة، مشيراً إلى أن الطلب المرتفع على خدمات الطيران والمدعوم بنمو أحجام أساطيل الطيران في المنطقة يدفعنا إلى مزيد من التوسع لاستيعاب النمو.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران الخاص، قال الفلاسي إن نحو 72% من حركة الطيران الخاص في دبي انتقلت إلى دبي الجنوب حيث من المتوقع أن يحقق القطاع قفزة نوعية خلال العام الجاري بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 حيث تشير التقديرات إلى أن القطاع سيسجل نحو 20 ألف حركة.

وأضاف الفلاسي أن قطاع الطيران مقبل على سنوات إيجابية نتيجة لزيادة أحجام الأساطيل في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، مشيراً إلى أن حجم قطاع صيانة الطائرات في الإمارات يشكل 70% من إجمالي حجم السوق في المنطقة.

وقال أيوانا دراغوسين، مدير ضمان الجودة في شركة أنجو آيرو: «حصل مصنعو المعدات الأصلية للمقصورة الداخلية للطائرات جزءاً من السوق ويقدم معرض الشرق الأوسط للتجهيزات الداخلية للطائرات شركات مصنعة معتمدة تعرض منتجاتها وتقدم معدات بديلة ومميزة ومعتمدة بالكامل من قبل الناقلات لترقية تجهيزاتها الداخلية».

وقالت كارين ماكوناشي، مديرة الطيران في شركة «تارسوس اف آند أي» الشرق الأوسط: «اجتذب الحدث مرة أخرى عدداً من الابتكارات الأكثر إثارةً في هذا القطاع، ونحن فخورون بأننا تمكنا من جمع المبتكرين الكبار في هذا المجال مع عملائهم من الناقلات في حدث تخصصي، ما يوفر منصة مثالية للأعمال».

اتفاقيات

وقّعت العديد من الاتفاقيات على هامش الحدث، بما في ذلك اتفاقية طويلة الأجل بين سفران ناكيلز مع خدمات الدعم «جو تيم» من سابينا تيكنيكس للقيام بإصلاحات الحجر المغلقة في الطائرات.

وبموجب الاتفاق، تصبح إمكانات فريق «جو تيم» متوفرة مباشرة في كافة أنحاء العالم. كما أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وهي مركز خدمات معتمد من شركة هانيويل عن الانتهاء من أكثر من 100 عملية إصلاح لوحدات طاقة مساعدة من مركز الدفع النفاث في جدة، بالمملكة العربية السعودية.