«بريك بلك» ينطلق فى دبي بمشاركة قادة القطاع

دبي ـ البيان

انطلقت في دبي أمس فعاليات «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2020» الحدث الأكبر من نوعه في قطاع الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وبحضور وزراء النقل العرب.

ويشهد المؤتمر، الذي يعقد في دبي للعام الثالث على التوالي، مشاركة أكثر من 3 آلاف و300 زائر من مختلف أنحاء العالم وبزيادة 24% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» يؤدي دوراً مهماً في تعزيز نمو قطاع الشحن البحري من مختلف النواحي، وحيث إن دولة الإمارات تشهد تطورات مهمة خلال الفترة الحالية فإن وجود عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم اليوم سيسهم في تحفيز النمو الإقليمي بصورة كبيرة.

وأضاف معالي الدكتور النعيمي أنه مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي، فإن توقيت انعقاد معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» هذا العام من شأنه أن يعود بفوائد جمة على المشاركين. ونظراً لأن قطاع النقل البحري يضم عدداً من مكونات سلسلة التوريد الصناعية، فإن المشروعات التي تنطلق من فعالية هذا العام ستلعب دوراً مهماً في تحقيق النمو المستدام، فدولة الإمارات تستأثر حالياً بنسبة 35% من الاستثمارات في قطاع الشحن البحري في المنطقة، حيث استثمرت أكثر من 157 مليار درهم في تطوير وتوسيع الموانئ المحلية في الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، قال المهندس أحمد الخوري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إن سلسلة التوريد الصناعية تتسم بنطاقها الواسع، ومرة أخرى يؤكد مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» نجاحه في أن يجمعها تحت مظلة واحدة، ويسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع، ومع سعينا في دولة الإمارات إلى تطوير أنشطة النقل والتجارة العالمية، فإن الملاحظات والآراء التي تنتج عبر التفاعل والتواصل بين أبرز الفاعلين في هذا المجال لا تقدر بثمن.

وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر يومين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مناقشات ثرية بين عدد من أبرز القادة في هذا القطاع.