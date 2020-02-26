«الاقتصاد» تعزز تعاون الأمن الغذائي مع أمريكا

المصدر: (دبي - البيان)

بحث عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد ووفد تجاري أمريكي رفيع المستوى برئاسة داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأمريكي سبل تنمية وتنويع أطر الروابط الاقتصادية والتجارية الإماراتية - الأمريكية وتحديداً في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وشارك في الاجتماع شاكر فرسخ المسؤول التجاري الرئيس في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وممثلون من شركات أمريكية تعمل في مجالات المزارع العمودية والهندسة الزراعية وتقنيات التربة وتكنولوجيا الري، والزراعة المائية والمزارع بالحاويات والزراعة من دون تربة، وسلاسل التوريد والشحن والإمداد للمواد الغذائية.