13 مليون معاملة جمركية بدبي في 5 سنوات

المصدر: دبي- البيان

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قياسياً بواقع 44 % خلال خمس سنوات (2015-2019) لتصل إلى 13 مليون معاملة بنهاية 2019 مقارنة مع 8.9 ملايين معاملة في 2015، ويعكس هذا النمو اللافت في عدد المعاملات الجمركية متانة الاقتصاد الوطني ودور دبي المحوري في التجارة العالمية، وتطور الخدمات والأنظمة الجمركية الذكية لدبي، والتي قوبلت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، حيث اعتبرتها نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي.

واستحوذت خدمة البيان الجمركي على الحصة الأكبر من معاملات جمارك دبي وبنسبة 82 % بعدد 10.6 ملايين بيان جمركي في 2019، فيما بلغت حصة خدمة تقديم طلب استرداد تأمين جمركي 8% بنحو مليون طلب، وشهادة تخليص المركبات 4 % بعدد 572 ألف شهادة، ومعاملات التفتيش نسبة 4% بعدد 463 ألف معاملة، وتسجيل الشركات 2% بعدد 201 ألف.

وأفاد أحمد مصبح خلال تفقده إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم والسيطرة، وذلك للوقوف على سير العمل الجمركي خلال الدوام المسائي، بأن نسبة الإقبال على إنجاز المعاملات الجمركية من قبل المتعاملين عبر القنوات الذكية والإلكترونية سجلت 99 % بنحو 12.8 مليون معاملة من إجمالي عدد 13 مليون معاملة في العام الماضي، بواقع 44 % معاملة ذكية و55% معاملة إلكترونية و1% فقط معاملة يدوية عن طريق «الكاونتر»، في ظل تطوير تطبيقات ذكية سهلت من إنجاز الخدمات الجمركية.

وقال خلال زيارته لغرفة التحكم والسيطرة في المبنى الرئيسي للدائرة: نحرص على استدامة كفاءة عمليات غرفة التحكم والسيطرة بشكل مستمر.