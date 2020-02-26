«الإنشاءات البترولية» تطور منشآت تصنيعية برأس الخير

المصدر: الظهران - البيان

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة صناعات، أمس، توقيع محضر تسليم قطعة أرض من الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» لتطوير منشآت تصنيعية لصالح الشركة، تتضمن ساحة تصنيع حديثة تقدم خدمات تصنيع متكاملة. وتعتبر «موانئ» الهيئة المسؤولة عن تشييد وإدارة الموانئ السعودية.

وبحضور إبراهيم الحوسني، المستشار لدى سفارة الإمارات بالسعودية، والمهندس محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في «أرامكو السعودية»، وقّع المحضر المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والكابتن عبد الله الشهراني، مدير عام ميناء رأس الخير لدى الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، على هامش مؤتمر ومعرض اكتفاء 2020 الذي تعقد فعالياته في الظهران إكسبو بالدمام، وتشارك فيه الإنشاءات البترولية كراعٍ بلاتيني.

ويأتي التعاون امتداداً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الشركة وأرامكو السعودية عام 2018 لتأسيس ساحة تصنيع وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير، عبر استثمار تصل قيمته إلى 160 مليون ريال سعودي. ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 450 ألف متر مربع، وستوفر عند تشغيلها أكثر من 2000 فرصة عمل.

وقال المهندس أحمد الظاهري: تشهد السعودية تحولاً نوعياً يشمل جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، استناداً إلى رؤية 2030 التي تولي أولوية قصوى لتنويع الموارد الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تطوير الإمكانات الصناعية المحلية ضمن المنشآت السعودية، وبأيدٍ سعودية.

ويشرفنا أن نسهم في دعم هذه التطلعات التنموية الطموحة، عبر تطوير ساحة التصنيع الجديدة لخدمة السوق السعودية التي لطالما كانت محور تركيز أساسياً لنا، ولدينا فيها شراكات وثيقة مع أبرز الشركات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها «أرامكو السعودية». وأضاف: «نحن حريصون على توسيع نطاق عملياتنا في السعودية لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشركة في السوق السعودية» .