15 % من المشاريع العالمية في مناطق الإمارات الحرة

المصدر: (دبي ـ وائل الخطيب)

أكدت مجلة «إف دي آي انتلجانس» أن المناطق الحرة في الإمارات لاتزال الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تستحوذ على 15% من جميع المشاريع الاستثمارية العالمية.

وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز البريطانية: «كما كان الحال في السنوات السابقة، كانت المناطق الحرة الصينية ثاني أكثر المناطق جاذبية».

وأضافت: «بقي الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الحرة في جميع أنحاء العالم مستقراً في عام 2019، حيث تلقت تلك المناطق 351 مشروعاً استثمارياً أجنبياً في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 23.5 مليار دولار».

وتمتلك المناطق الاقتصادية الحرة لوائح اقتصادية فريدة - مثل الحوافز الضريبية والإجراءات الجمركية المبسطة - التي تختلف عن معظم أجزاء البلد الأخرى التي توجد فيه.