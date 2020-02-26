ختام جائزة خليفة للامتياز اليوم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صباح اليوم، بمسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثامنة عشرة (2019-2020).

وأوضح سعيد الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز يركز على المساهمة الفاعلة في التنمية البشرية، وتوفير المعارف والمهارات المطلوبة للنهوض بالإنسان العامل بدولة الإمارات والمؤسسات الوطنية عبر تعزيز مفاهيم التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للمشاركين غطت كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية المهمة مثل القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والمهني والسياحي والصحي والتعليمي والإنشائي والنفط والغاز وغيرها. وتشارك في الدورة الـ 18 للجائزة، ما يزيد على 120مؤسسة تمثل كافة المجالات الاقتصادية من قطاعات الصناعة والصحة والسياحة والخدمات والتجارة والبناء والتعليم والقطاع المالي والمهني والحكومي.

ويشارك فيها ما يزيد على 220 مقيّماً. وقد زاد عدد المقيّمين المواطنين بنسبة كبيرة.