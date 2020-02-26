40 شركة في «إيكرس»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، استقطاب أكثر من 40 شركة محلية وعالمية للمشاركة في الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» والذي سيقام من 5-7 مارس برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس للكشف عن تفاصيل المعرض، بحضور محمد العوضي مدير عام الغرفة وعبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسعيد السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في الغرفة ومروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية بمركز إكسبو الشارقة، والمهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، وعمر السري رئيس قسم التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والمهندس حسن المازمي رئيس قسم تدقيق المشاريع الهندسية ببلدية الشارقة.