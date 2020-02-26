إعلان أعضاء تحكيم جوائز أبوظبي للتميز السياحي

المصدر: (أبوظبي – البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النقاب عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم «جوائز أبوظبي للتميز السياحي» والتي أطلقتها مؤخراً لتكريم التميز في قطاع السفر والسياحة. وتضم اللجنة نخبة من الخبراء وعمالقة قطاع السياحة والسفر من حول العالم.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال إطلاق «جوائز أبوظبي للتميز السياحي» إلى إرساء معيار جديد لقطاع السياحة والسفر عالمياً، وتكريم الإنجازات المتميزة التي شهدها القطاع، وتحفيز مستويات المشاركة والتواصل، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر على الصعيدين المحلي والدولي.

ويُقام حفل توزيع الجوائز هذا العام في الأول من أبريل المقبل في «متحف اللوفر أبوظبي» بجزيرة السعديات، حيث سيتم تكريم أفضل الترشيحات في كل فئة. وستضم لجنة التحكيم نخبة من ألمع شخصيات القطاع من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم عملاق ديزني السابق جون فورميكا، ورئيس الشراكة الدولية للسياحة وولفغانغ إم. نيومان، والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة راندي درباند، وأول رئيس أفريقي للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات نينا فريسين بريتوريوس، والصحفية المستقلة المختصة بشؤون الصحة والسفر داناي ميرسير.