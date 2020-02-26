«موديز»: منصة «اعرف عميلك» إيجابية لبنوك الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» أن منصة «اعرف عميلك» التي أعلنت «اقتصادية دبي» الأسبوع الماضي عن تشكيلها بالتعاون مع ستة بنوك إماراتية، تعد إيجابية فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لبنوك الإمارات، ذلك أنها ستسهل عملية الدعم المتبادل فيما بينها، وأيضاً ستضفي المزيد من السهولة على تبادل بيانات العملاء، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر في تعزيز جودة الأصول وزيادة ربحية البنوك. وأصدرت «موديز»، أمس، تقريراً خاصاً لتقييم منصة «اعرف عميلك»، إلا أن التقرير لم يتضمن تصنيفاً ائتمانياً للمنصة.

وأفادت «موديز» في تقريرها بأنها تتوقع أن تساهم المنصة الجديدة في دعم جودة الأصول لدى المصارف الإماراتية، وسيأتي ذلك في المقام الأول بخفض المخاطر التشغيلية. وأوضح التقرير أن المنصة ستعمل أيضاً على تحسين مستويات الامتثال في بنوك الإمارات للقواعد المحلية والدولية المتبعة فيما يتعلق بمعرفة العملاء.