مؤسس «ساكسو بنك»: دبي تتفوق في رعاية المستثمرين وتحفيز التجارة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد كيم فورنيه، مؤسس بنك «ساكسو بنك» الاستثماري الدنماركي ورئيسيه التنفيذي، أن دبي تتسم بديناميكية شديدة، كما أنها تتفوق على أي مدينة أخرى في المنطقة فيما يتعلق بما تمنحه من رعاية للمستثمرين وما تقدمه من تنشيط وتحفيز لحركة التجارة الدولية.

وأجرى فورنيه مقابلة تلفزيونية أمس مع برنامج «آت ذا توب» الذي تبثه وكالة «بلومبرغ» للأنباء من مكتبها في دبي.

وقال فورنيه: «أعتقد أن دبي مكاناً فائق الديناميكية، ويشهد تغيراً دائماً. إنني منبهر حقاً بكم التغيرات التي طرأت على دبي منذ أول مرة زرتها، وكان ذلك منذ 10 سنوات».

وأضاف بقوله: «تجمع دبي مزيجاً هائلاً من الثقافات والناس، وهو ما يعزز قدرتها على التطور والتجدد. وعلاوة على ذلك، تتسم دبي بسهولة الوصول إليها من أي مكان في الشرق الأوسط، وهو ما يضفي عليها المزيد من الجاذبية في أعين التجار والمستثمرين».

وتطرق فورنيه في حديثه إلى تعزيز دبي لجاذبيتها من خلال تطوير أنظمتها المالية، فقال: «تشهد دبي تنظيماً هائلاً على صعيد التنظيم المالي والجوانب المتعلقة باللوائح الحاكمة للخدمات المالية. وثمة تركيز مكثف على استقطاب اللاعبين الدوليين في مجال الخدمات المالية، وتحويل دبي إلى أرض تتيح فرصاً متساوية وعادلة لكافة الأطراف في هذا المجال».

وأضاف: «تمنح دبي فرصاً هائلة للأعمال التجارية، خاصة لكونها تقع في منطقة الشرق الأوسط الثرية بالإمكانية والموارد كالنفط والغاز وغيرهما».

وعن الآفاق المستقبلية لاستمرارية دبي في النجاح، قال فورنيه: «حققت دبي نمواً رائعاً كمركز تجاري ومالي، وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر مستقبلياً، ذلك أننا نعيش في عالم تفتته الصراعات والانقسامات. لذا، فثمة حاجة شديدة الخصوصية إلى مكان مثل دبي قادر على توفير رعاية فائقة للمستثمرين والتجار».

وأجاب فورنيه تساؤلاً بشأن مكانة دبي والمنطقة بصفة عامة على قائمة أولويات «ساكسو بنك»، فأكد أن دبي والمنطقة تحظيان بأولوية خاصة لدى البنك، لما يلمسه بنفسه من اهتمام من جانب الشركاء والمستثمرين بالتواجد فيهما.

وقال فورنيه: «لدينا 6 فروع في دبي على مدى 10 سنوات حققنا خلالها تقدماً طيباً. وأعتقد أن دبي تتفوق على أي مكان آخر في المنطقة، ذلك أنها تمكنا من تطوير حلول ذات أصول متعددة للمستثمرين والشركات التجارية المتنوعة». واختتم بقوله: «أمضينا في دبي عقداً رائعاً، وأنا لعلى يقين أن العقد المقبل سيكون على نفس القدر من الروعة».