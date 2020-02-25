مطارات دبي تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات دبي تعليق جميع الرحلات الجوية من و إلى إيران ، باستثناء طهران. وقالت مطارات دبي في بيان رسمي أنه وفقًا للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى جمهورية إيران الإسلامية، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر.

وأكدت أن جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران سيخضعون لفحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار.

ودعت العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم.

وأشار البيان إلى أن مملكة البحرين عقلت جميع الرحلات الجوية من دبي حتى إشعار آخر، ناصحا المسافرين المتأثرين بالتعليق التحقق من شركات طيرانهم للحصول على مزيد من التفاصيل.