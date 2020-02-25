«براند فاينينس»: الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر القوة الناعمة

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنٍفَت الإمارات في المركز الأول إقليميا والـ 18 عالمياً على مؤشر «القوة الناعمة»، وهو مؤشر جديد تطلقه هذا العام شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية للدول والمؤسسات.

ويرصد المؤشر عوامل قوة الدول ومقومات تأثيرها بخلاف عوامل القوة العسكرية، بما في ذلك قوة اقتصادها، جاذبيتها للأعمال التجارية، تأثيرها الثقافي، إنجازاتها العلمية، وما إلى ذلك.

وجرى تصنيف 60 دولة في أول إصدار من المؤشر الجديد استناداً إلى آراء 55,000 شخص ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.

وحصلت الإمارات على 45,9 نقطة من أصل 100 نقطة، تكفلت بمنحها المركز الــ 18 عالمياً.

ويرى غالبية الخبراء المشاركين أن مهمة «مسبار الأمل» المنتظر أن تطلقها الإمارات هذا العام لاكتشاف كوكب المريخ كان لها دور كبير في تعزيز مكانة الإمارات العالمية المتقدمة على المؤشر.

وكانت المراكز الخمسة الأوائل على المؤشر من نصيب الولايات المتحدة «67,1 نقطة»، ألمانيا «61,9 نقطة»، المملكة المتحدة «61,8 نقطة»، اليابان «60,2 نقطة»، والصين «58,7 نقطة».



ويأتي الإعلان عن نتائج المؤشر الجديد عشية القمة المنتظر أن تعقدها «براند فاينينس» اليوم بالعاصمة البريطانية لندن بعنوان «القمة العالمية للقوة الناعمة 2020»، ومن المقرر أن تحضرها شخصيات مرموقة، في مقدمتها يان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.