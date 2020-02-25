«إنفستكورب» تعزز محفظتها العقارية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أمس إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار أمريكي.

وستعزز عملية الاستحواذ محفظة استثمارات إنفستكورب الأمريكية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في السنة التقويمية 2019.

جدير بالذكر، أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكل حالياً الحيّز الأكبر من منصة إنفستكورب العقارية. بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى إنفستكورب منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار .