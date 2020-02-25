غرفة دبي تدعو لاعتماد الممارسات المستدامة في الاستراتيجيات المؤسسية

المصدر: دبي- البيان

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة على إنجازاتهم في عام 2019، وذلك خلال حفلٍ نظمته في مقرها الرئيس، وذلك التزاماً منها تقدير جهود الشركات في مجال الممارسات المسؤولة والمستدامة، وتحفيز الشركات على المساهمة في تأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية المؤسسية تكون فائدتها على المجتمع والقطاع الخاص.

حضر التكريم حمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي إضافة إلى حشد من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، وصناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الاستدامة، حيث شهد الحفل كلمات لكل من حسن عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دوكاب، وعبدالله شرفي، رئيس مشاريع جيراب الوطنية، وإيوجين مايني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار.

وارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 64 شركة مع انضمام 17 شركة جديدة إلى الشبكة، وتأسيس 8 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في عام 2019.

واكد بو عميم في كلمته الافتتاحية أن الاستدامة تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات والمؤسسات الناجحة للفترة المقبلة، وخصوصاً أن معرض إكسبو 2020 دبي يركز في مواضيعه على الاستدامة كركيزة للمستقبل ما يجعل من الاستدامة محط أنظار المستهلكين والمتعاملين، داعياً الشركات إلى اعتماد الحلول المستدامة لكل تحدياتها المؤسسية.

وأضاف: نظمت شبكة غرفة دبي للاستدامة 20 فعالية خلال عام 2019، شارك فيها 384 مشاركاً من القطاعين العام والخاص.

وكرم مدير عام غرفة دبي في نهاية الحفل الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة غرفة دبي للاستدامة.

و شهد العام الماضي تنظيم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي أسبوع الاستدامة وذلك تحت شعار «أسبوع بلا نفايات».