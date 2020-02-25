غرفة رأس الخيمة تبحث التعاون مع بولندا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت غرفة رأس الخيمة بمقرها، روبرت روستك، سفير بولندا لدى الدولة لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوطيد سبل التعاون.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، خلال اللقاء على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية التي تربط رأس الخيمة وبولندا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين رأس الخيمة وبولندا خلال 2018 بنسبة 126%، مشيراً إلى التزام الغرفة بالمساهمة في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع بولندا، ضمن جهودها في الترويج للقطاعات الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، وسعيها المستمر لفتح سبل تعاون جديدة أمام بيئة الأعمال للمساهمة في التنمية التي تشهدها الإمارة، مؤكداً أن دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص تسعى دائماً لبناء علاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف الدول في كافة المجالات.

من جانبه دعا روبرت روستك، سفير بولندا لدى الدولة، على الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي، نظراً لموقع الإمارة الاستراتيجي، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية المناسبة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الطرفين لاستكشاف سبل توسيع التعاون الاقتصادي.

وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، وسبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء أعمال موسع.