تعاون اقتصادية وبلدية الشارقة و«بيئة»

المصدر: (الشارقة – البيان)

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وشركة «بيئة» التعاون المشترك بما يعزز مكانة الإمارة المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، التي تتطلب ضرورة وأهمية رفع معدلات التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لمواكبة التطورات التجارية والصناعية، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء، أمس، بين سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة».

وأكد سلطان السويدي، ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وبحث الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون من أجل توفير كافة الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.