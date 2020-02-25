«بريك بلك الشرق الأوسط» اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط» 2020، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر يومين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة 10 في المنصة الرئيسة في قاعة زعبيل رقم (5). ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة من المؤتمر والمعرض أكثر من 4000 زائر في ظل تواجد 125 شركة عارضة، إضافة إلى مشاركة ممثلي أكثر من 1700 شركة من 70 دولة حول العالم.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: يمثل هذا العام بداية عقد مهم بالنسبة لدولة الإمارات حيث يحتل إكسبو 2020 دبي موقع الصدارة في العديد من الإنجازات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

ومع ارتفاع حجم الاستثمارات في البنية التحتية في المنطقة، يزداد حجم النمو الاقتصادي في دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولذا، سنستفيد من الحضور القوي لممثلي قطاع لشحن البحري واللوجستيات في المؤتمر والمعرض لبناء زخم أكبر لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الإمارات ملتزمة بشكل ثابت تعزيز بنيتها وإمكاناتها في القطاع اللوجستي ولا سيما في مجال النقل البحري، ومواصلة تحسين قدراتها التشغيلية الملاحية.

وهناك تركيز على بناء القدرات الوطنية في القطاع البحري من خلال دعم البرامج التدريبية التي تمكّن المهنيين البحريين من الدولة الذين ستعتمد عليهم الصناعة البحرية الإماراتية بشكل أساسي في المرحلة القادمة.