518 ألف سائح بحري لأبوظبي في 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع عدد من شركائها، سلسلة من المبادرات خلال العام 2020، وذلك بهدف تعزيز قطاع السياحة في العاصمة لاسيما فيما يتعلق بقطاع الرحلات السياحية البحرية، في خطوة ترمي إلى جذب أكثر من 556000 من الزوار القادمين عن طريق السفن السياحية، و80 من اليخوت الفاخرة.

يأتي ذلك بعد استقبال أكثر من 518000 سائح عن طريق السفن السياحية العام الماضي.

وشكّل العام 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي، الذي شهد نمواً ملحوظاً من خلال استقبال أكثر من 518000 زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة 46% بالمقارنة مع 2018، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 193 مرة، بزيادة 43 % عن العام 2018.

وفي سياق متصل، أعرب المسافرون عن رضاهم عن الخدمات عالمية المستوى المتوفرة في محطات الرحلات البحرية، حيث بلغ مستوى الرضا العام عن محطة صير بني ياس 85%، في حين بلغت نسبة الرضا عن ميناء زايد 90%.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يأتي هذا النجاح الباهر الذي حققناه العام الماضي تأكيداً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة البحرية. فمن خلال العمل عن كثب مع شركائنا في موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، تمكنا من تحقيق رقم قياسي لعدد السياح القادمين عن طريق البحر.

كما نؤكد مواصلة جهودنا وبخاصة بعد هذا النجاح لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الشركات والسياح إلى العاصمة، ومواصلة تزويدهم بخدمات وخبرات استثنائية. هدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، إلى جانب توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة».

من جهتها، قالت نورة راشد الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية في موانئ أبوظبي: ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد تشغيل خطوط السفن السياحية عالمياً في تحقيق هذا النجاح. فمنذ انطلاق عمليات محطة أبوظبي للسفن السياحية في عام 2008، حرصنا على توظيف كافة قدراتنا لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد ووجهة سياحية عالمية.

كما أننا ملتزمون بمواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح مستقبلاً. وضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تتحضر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للمشاركة بها إلى جانب شركائها في موانئ أبوظبي وا لاتحاد للطيران وأنانتارا، سيتريد كروز جلوبال، أكبر الفعاليات المتخصصة في هذا القطاع في العالم، والمقرر عقده بين 21 و23 أبريل 2020 في ميامي، فلوريدا.