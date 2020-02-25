300 ساكن يعودون إلى شققهم في برج دجى بعد حادثة الحريق

المصدر: (دبي- البيان)

فتحت شركة «ناصر لوتاه للوساطة العقارية»، المسؤولة عن إدارة برج دجى، جميع الشقق المعتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بوصفها صالحة للسكن، أمام السكان المعنيين، في غضون 36 ساعة من حادثة الحريق. وأبلغت المجموعة، السكان بإمكانية العودة إلى شققهم، اعتباراً من مساء 22 فبراير، عقب قيام السلطات المعنية بالتحقق من سلامة المنازل.

وعاد أكثر من 300 ساكن بالفعل إلى منازلهم، ومن المتوقع عودة المزيد من المستأجرين. وضماناً لسلامة جميع السكان، وجهت المجموعة فريق عملها المعني بالحرائق ومتعاقدي الصيانة، لتقييم كل شقة على حدة، قبل تمكين المستأجرين من دخول شققهم. وتم أيضاً فحص وتصحيح رشاشات الحريق وأنظمة الإنذار في هذه الشقق.

وتمت استعادة ستة من المصاعد الاثني عشر، والعمل مستمر بخطى متسارعة لاستعادة المصاعد المتبقية حسب الأولوية. كما تم تزويد السكان المتضررين بالحادث، بإقامة لمدة أسبوع في الفنادق القريبة. وعقب إعادة تقييم الوضع في غضون أسبوع، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، التي تنال موافقة كل من الإدارة والسكان.