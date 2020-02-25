صندوق خليفة يموّل المشاريع الصغيرة في موزمبيق بـ25 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والمالية في موزمبيق في العاصمة مابوتو مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في موزمبيق بقيمة 25 مليون دولار (92 مليون درهم).

وقّع المذكرة حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدريانو أفونسو ماليان، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق، بحضور خالد شهيل، سفير الدولة في موزمبيق، وحسن الزعابي، السكرتير الأول في السفارة.

من جهة أخرى، استقبل كارلوس أغستينو روساريو، رئيس وزراء موزمبيق، حسين النويس، والوفد المرافق، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ووجّه روساريو الشكر إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما اقتصاد بلاده من خلال هذه المبادرة النوعية التي تهدف إلى تمكين الشباب في موزمبيق . وأضاف أن الإمارات تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة.

من جانبه، قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن المذكرة تأتي ضمـن إطار رؤية صاحـب السـمو الشيـخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في توثيق أواصر التعاون وتعميق العلاقات الأخوية وبناء الشراكـات مع مختلف دول العـالم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص دوماً على مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من النهوض باقتصاداتها .

وأوضح أن مذكرة التفاهم ستسهم في توفير تمويل مالي لنحو 4800 مشروع متوقع، إذ ستسهم هذه المشاريع في توفير نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي تمتد إلى 5 سنوات. وأضاف أن 40% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة.