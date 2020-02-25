حضور قوي لـ«السعودية للصناعات العسكرية» في قمة صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعرض الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» فرص نمو وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة 17 -19 مارس، حيث تعد القمة واحدة من أهم المنصات العالمية بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

جاء ذلك خلال الإعلان عن مشاركة الشركة بحضور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة وبدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في مبادلة. وSAMI شركة قابضة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروات السيادية للسعودية.

وستسلط الشركة الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين السعودية والإمارات خلال القمة، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الصناعات الدفاعية. حيث تشارك SAMI في القمة من خلال وفد متحدث يتقدمه د. أندرياس شوير الرئيس التنفيذي، ووليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ومحمد بوشناق نائب الرئيس للموارد البشرية.