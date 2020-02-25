غرفة عجمان تبحث التعاون مع بيلغورود

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً اقتصادياً روسياً من مدينة بيلغورود برئاسة زوبوف فلاديمير، رئيس إدارة تطوير السوق الاستهلاكية في الدائرة الاقتصادية بمدينة بيلغورود، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وعبد الله سعيد النعيمي ـ عضوا مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي المدير العام ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان.

وأكد المويجعي عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها مع جمهورية روسيا الاتحادية، الأمر الذي يؤكده حجم التبادل التجاري بين البلدين، فبحسب وزارة الاقتصاد فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 51.7 مليار درهم، وارتفع التبادل غير النفطي بين البلدين خلال العام 2018 بنمو سنوي وصل إلى 36% مقارنة بالعام 2017. كما تشير إحصائيات التجارة بين روسيا وإمارة عجمان إلى إمكانية نموها في ظل عدد الشركات الروسية العاملة في إمارة عجمان والتي تصل إلى 480 شركة.