تغطية التأمين الصحي في الإمارات تتجاوز %100

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت وكالة «فيتش» الأمريكية للتصنيف الائتماني أن سوق التأمين في الإمارات هو الأكبر حجماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تتجاوز نسبة التغطية التأمينية 100%.

وأكدت الوكالة في توقعاتها لسوق التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط ككل، وأيضاً في كل من الإمارات والسعودية في 2020 أن قطاع التأمين الصحي هو القطاع التأميني الأسرع نمواً على مستوى المنطقة، وفي الإمارات والسعودية بصفة خاصة، منذ أن فرضت حكومة الإمارات التأمين الصحي الإلزامي في 2005، ثم اتخذت السعودية نفس الخطوة في 2006.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق التأمين الصحي في الإمارات العام الجاري منافسة محتدمة بين الشركات، بعد أن شهد المعدل الإجمالي لتغطية التأمين الصحي في الإمارات نمواً مطرداً خلال العامين الأخيرين، ليبلغ 97,8% في 2018، ثم ارتفع إلى 100,1% في 2019.

وعن سوق التأمين الصحي في السعودية، توقع التقرير أن يشهد نمواً قوياً في 2020، وأن يُتَرجَم هذا النمو إلى ما يزيد على أقساط تأمينية جديدة يجري سدادها خلال العام بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون دولار «نحو 8% من أقساط التأمين الإجمالية في السعودية».

وأضاف التقرير إن سوق التأمين الصحي في السعودية يغطي نحو 17 مليون شخص سنوياً.