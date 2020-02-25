موانئ دبي العالمية تستحوذ على أكبر محطات كندا البحرية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس عن استكمال استحواذها على شركة «فريزر ساري دوكس» أكبر محطة خدمات بحرية حديثة ومتعددة الأغراض على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية من «ماكواري إنفراستراكتشر بارتنرز» (إم آي بيه)، بالشراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي دي بيه كيو).

وتملك موانئ دبي العالمية 55 % من المنصة، بينما يملك صندوق (سي دي بيه كيو) الـ45 % المتبقية. وتُزوّد منصة الخدمات البحرية المتكاملة بين ساحلي كندا الشرقي والغربي العملاء بخدمات الشحنات السائبة والمفرقة وخدمات البضائع العامة.

ويأتي الاستحواذ الجديد في إطار الشراكة العالمية بين موانئ دبي العالمية وصندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي دي بيه كيو)، ففي 2016، أبرمت موانئ دبي العالمية شراكةً مع الصندوق لإنشاء منصة بقيمة 3.7 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الموانئ والمحطات حول العالم.

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