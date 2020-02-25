عمومية «أبوظبي للفنادق» تقر توزيع 140 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

صادقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أمس، على مقترح مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14 % من رأس المال، وبإجمالي 140 مليون درهم، بما يعادل 14 فلساً للسهم عن 2019.

وقال خالد أنيب الرئيس التنفيذي للشركة، لـ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة أكملت العام الماضي، الاستحواذ على 5 فنادق في دبي، ما أسهم في زيادة الإيرادات الإجمالية لقطاع الفنادق إلى 1.032 مليار درهم، وارتفاعاً في صافي أرباح القطاع بنسبة 28 % إلى 29 مليوناً.

وزادت أرباح الشركة بنسبة 5 %، إلى 253 مليون درهم، في 2019، مقابل 241 مليوناً في 2018، حيث حقق قطاع الفنادق نحو 132 مليون درهم، وقطاع التجزئة 40 مليوناً، وقطاع النقل 17 مليوناً، كما ارتفعت حصة الأرباح من مشروع التموين المشترك، إلى 151 مليون درهم.