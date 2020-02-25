الإمارات وأمريكا تبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والمالي

المصدر: أبوظبي-البيان

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع معالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي، وبحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

وخلال الاجتماع، أكد معالي عبيد حميد الطاير على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في كافة المجالات التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وفي مقدمها القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعنا بها علاقات تاريخية، وشراكات استراتيجية متميزة، وذلك بهدف تعميق أطر التعاون الاقتصادي والمالي القائم، وبحث فرص تطويره مستقبلاً بين البلدين».

وأشار الجانبان خلال الاجتماع، إلى وجود فرص كبيرة أمام الإمارات والولايات المتحدة، لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما، واستكشاف فرص جديدة واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بينهما، ودورها الهام في تعزيز نمو وازدهار المنطقة.