«إم بي إف» تبحث ضخ 300 مليار جنيه في مصر

المصدر: (دبي - د ب أ)

تبحث مجموعة «أم بي اف» الإماراتية، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه لبناء ست مدن استثمارية في مصر، بالتعاون مع تحالف دولي تعكف على تكوينه، ويضم شركات عالمية ومصرية متخصصة وبنوكاً.

وأعلنت المجموعة الإماراتية تدشين مكتبها في «كايرو فستيفال سيتي» بمصر خلال الفترة القليلة المقبلة، للإشراف على الإجراءات اللازمة لإنشاء وتكوين هذه المدن ومتابعة الخطوات الإدارية والتنسيقية بشأن هذه المشاريع.

وقال محمد بن فيصل القاسمي، مالك ورئيس مجموعة «أم بي اف» الإماراتية: «سيتم تنفيذ هذه المدن ضمن محور قناة السويس، وستكون ست مدن، ملاحية وسياحة ومالية وسكنية وترفيهية وطبية، وتضم مصانع وأبراجاً عالية ومحطات كهرباء».

وأضاف: «الملحق الاقتصادي في سفارة الإمارات بالقاهرة، أكد أهمية وجدوى الاستثمار في مصر، وشجع على المضي قدماً في هذا الاتجاه، لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، واستيعاب سوقها الاقتصادي مختلف أنواع المشاريع».

وتابع: «تم اختيار المدن الست، لأنها من المشاريع التي تحتاج إليها مصر في الوقت الحالي، فهي من القطاعات الجاذبة للاستثمار»، لافتاً إلى أنه ستتم الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء هذه المشاريع.