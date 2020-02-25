4.6 مليارات درهم أرباح «ماجد الفطــيم» الإجمالية في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

حققت شركة «ماجد الفطيم»، نمواً في إجمالي إيرادات في عام 2019 بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 35.2 مليار درهم.

وأثمر الأداء القوي للعمليات مدفوعاً بجهود تنويع نموذج الأعمال والتركيز المتواصل على كفاءة التكاليف، عن زيادة بنسبة 1% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.6 مليارات درهم.

وتم تحقيق تدفق نقدي من العمليات تصل نسبته إلى 122% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وحافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها مع ثبات مستويات الاقتراض ووصول القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 63 مليار درهم.

وشهدت «ماجد الفطيم» نمواً قوياً في قطاعات الأعمال الرئيسية الخاصة بها خلال عام 2019. وقد أسفر التزام الشركة تجاه مصر والسعودية عن تحقيق نتائج إيجابية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في خلق فرص جديدة للتوسع لكل من «ڤوكس سينما» وكارفور في كلا البلدين.

نموذج مستدام

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «إن الأداء المالي المتماسك للشركة يعتمد بصورة محورية على نموذج أعمالنا المستدام الذي يساهم في تحقيق نمو متواصل، لاسيما خلال 2019، حيث واصلنا فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية مع الاستمرار في الحفاظ على موقف مالي قوي، وتكثيف جهود تعزيز خدماتنا لتقديم تجارب التسوق والترفيه الفريدة لعملائنا على الصعيدين الرقمي والتقليدي».

ووسعت «ماجد الفطيم» حضورها الجغرافي خلال عام 2019 مع دخول أسواق جديدة وتحقيق نمو في أعمالها الأساسية، بما في ذلك افتتاح أول متجر «كارفور» في أوغندا وافتتاح ثلاثة مراكز تسوق جديدة والتوسع المستمر لدور عرض «ڤوكس سينما» في السعودية مع إضافة 78 شاشة عرض سينمائي جديدة.

ثبات الأرباح

شهدت «ماجد الفطيم العقارية» ثبات مستويات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 3 مليارات درهم، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 4.6 مليارات درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير تحديات السوق على عوائد الغرف الفندقية المتاحة في الفنادق التابعة للشركة، رغم تحقيق زيادة بنسبة 3% في معدلات إشغال الغرف الفندقية التابعة.

ومع افتتاح ثلاثة مراكز تسوق جديدة بالإضافة إلى تنشيط الأصول الحالية للشركة، زاد عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 200 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي معدل إشغال هذه المراكز 93%.

وافتتحت «ماجد الفطيم» مركزي تسوق جديدين هما سيتي سنتر صحار في عُمان وسيتي سنتر ألماظة في مصر، بالإضافة إلى افتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر» الذي يعد أول مركز تسوق تابع لها في أبوظبي.

سلوك المستهلكين

وسجلت «ماجد الفطيم للتجزئة» نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 28.1 مليار درهم خلال عام 2019، فيما زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% لتصل إلى 1.4 مليار درهم. وبلغت نسبة التدفق النقدي التشغيلي للشركة 132% من إجمالي قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

واستمر «كارفور» في التوسع مع إضافة 12 متجر «هايبرماركت» و30 متجراً «سوبرماركت» إلى محفظته خلال عام 2019، مع التركيز بشكل كبير على سوق مصر. ووصل إجمالي عدد متاجر «كارفور» إلى 300 متجر في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك أول متجر في أوغندا.

زيادة الإيرادات

سجلت «ماجد الفطيم للمشاريع» 17% زيادة في الإيرادات خلال عام 2019، حيث وصلت إيراداتها إلى 2.8 مليار درهم. وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% لتصل إلى 416 مليون درهم، حيث يعود النمو بشكل أساسي إلى التوسع في مواقع جديدة في كل من السعودية والكويت ومصر.

ورفعت «ڤوكس سينما» التي احتفلت بمرور 20 عاماً إلى انطلاقها، إجمالي عدد شاشات العرض التابعة لها إلى 499 شاشة في مختلف أنحاء المنطقة. وتم افتتاح 78 شاشة عرض جديدة في السعودية ليصل إجمالي عدد شاشات عرض «ڤوكس سينما» في المملكة إلى 82 شاشة.

تخطط «ماجد الفطيم» لمزيد من التوسع في الأسواق التي تشهد إمكانات مرتفعة للنمو بالإضافة إلى السوق المحلي في الإمارات، وسيصل عدد مراكز التسوق التابعة للشركة إلى 28 مركزاً في عام 2020 مع افتتاح مركزين جديدين هما سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، و«متاجر المصلى» الذي افتتح أبوابه خلال الربع الأول.

وسيقوم «كارفور» خلال عام 2020، بافتتاح أول متجر له في أوزبكستان، وستواصل الشركة أيضاً زيادة عدد المتاجر التابعة لها في الأسواق الرئيسية والتوسع في قدرات التجارة لتلبية الطلب المتزايد على التسوق الرقمي.

وستواصل «ڤوكس سينما» توسعها في السعودية تماشياً مع خطتها لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في المملكة بحلول عام 2023. وتخطط الشركة خلال عام 2020 لافتتاح 87 شاشة عرض سينمائي جديدة مع التركيز على افتتاح دور سينما للمرة الأولى في مدن مثل تبوك وحائل والجبيل.