مؤسس إن.إم.سي يتعهد بضمان الديون

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت الشركة القابضة، التابعة لمؤسس شركة إن.إم.سي هيلث، إن الملياردير الهندي ب.ر. شيتي تعهد بسبعة ملايين من أسهم الشركة ضماناً لديون، مضيفةً أنه يملك حصة قدرها 9.81% في مجموعة خدمات الرعاية الصحية العاملة في الإمارات.

وقالت شركة بي.آر.إس إنترناشونال إن الرئيس المشارك السابق لمجموعة إن.إم.سي تعهد بالأسهم لجولدن ساكس في إطار صفقة معقدة أحيتها بنوك وول ستريت في السنوات القليلة الماضية للمساعدة في تكوين حصص بشركات.

تأتي الخطوة بعد استقالة شيتي من منصب الرئيس المشارك للمجموعة الأسبوع الماضي، ما أثار مزيداً من الغموض حيال الشركة المدرجة في لندن، وذلك في الوقت الذي تنظر فيه الهيئات التنظيمية البريطانية في أمرها بعد الكشف عن أنه لم يفصح بدقة عن حجم حصته بالشركة. وقال شيتي، هذا الشهر، إنه تنازل عن جزء كبير من أسهمه إلى اثنين من كبار المستثمرين في إن.إم.سي في 2017، في حين جرى التعهد ببعض أسهمه الأخرى ضماناً لديون.