حضور فرنسي قوي في معرض تصميم الطائرات بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

تشارك الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» للعام التاسع على التوالي، إلى جانب 18 شركة فرنسية في معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الحدثين الرئيسيين في الشرق الأوسط في دبي اليوم وغداً.

وستقدم الشركات الفرنسية أحدث منتجاتها وتقنياتها وابتكاراتها خلال معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2020.

وقال فريدريك زابو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: يتميز سوق الطيران الفرنسي بتقديم عرض شديد التنوع ومجموعة من الاستجابات الواسعة وهي الأجدر على تلبية متطلبات شركات الطيران الشرق أوسطية التي تشهد نمواً دائماً لأساطيلها بهدف مواكبة الزيادة السريعة لحركة الطيران المحلي.

هذا، وتحتل صناعة الطيران الفرنسية، التي تُعد قطاعاً قوياً، المرتبة الثانية على مستوى العالم، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات ابتكار هائلة. والجدير بالذكر هنا، أنه يتم استثمار 11 ٪ من مبيعات القطاع في مجال البحث والتطوير. وتضم صناعة الطيران في فرنسا حوالي 4000 شركة و320,000 متخصص. في العام 2018، حقق القطاع مبيعات بلغت 65.4 مليار يورو، منها 44 مليار يورو من الصادرات.