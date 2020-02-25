ارتفاع الثقة بنمو شركات الإمارات 2020

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أبدى 69 % من رؤساء الشركات العاملة بالإمارات ثقتهم الشديدة في نمو شركاتهم خلال 2020، وذلك وفقاً لنتائج بحث مستقل أجرته شركة «روبرت هاف» للاستشارات والخدمات المهنية.

وتتنوع أسباب هذه الثقة لدى رؤساء الشركات العاملة بالإمارات، حيث أفاد 43 % منهم بأن ثقتهم ترجع إلى تعدد فرص النمو والتوسع المتاحة أمام شركاتهم في 2020، فيما أرجع 19 % منهم الثقة إلى قدرة شركاتهم على استقطاب مواهب مناسبة من شأنها قيادة الشركات إلى النجاح، وذكر 17% منهم أن ثقتهم تُعزَى إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام بالدولة، باعتباره عاملاً محفزاً لنمو الشركات التجارية.

كما تباينت الأولويات لدى رؤساء الشركات بالدولة أيضاً فيما يتعلق باستراتيجية التعيين التي ينتهجونها في 2020. وأفاد 44 % منهم أن الاحتفاظ بقوة العمل الحالية هي الأولوية القصوى لديهم، فيما أوضح 42 % أن التوسع التشغيلي هو العامل الأهم والأكثر تأثيراً في استراتيجيتهم للتعيين.

وعن خطط التعيين في 2020، ذكر 29 % من رؤساء الشركات أن استقطاب المواهب المناسبة هو العنصر الأهم لديهم في هذه الخطط. وأفاد 21% منهم أن زيادة حجم العمل هو العامل الأكثر تأثيراً، فيما أعرب 17% منهم عن إيلائهم الأولوية القصوى لاستبدال الموظفين.