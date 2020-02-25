62 % إنجاز المرحلة الأولى من «الممشى»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت «مجموعة ألف للتطوير العقاري» جولة لوسائل الإعلام المختلفة في مشروع الممشى بالشارقة، المخطط تسليم المرحلة الأولى منه نهاية شهر ديسمبر 2020 وفق خطة التنفيذ المعتمدة، التي تتكون من 7 مبانٍ متكاملة.

ومن المتوقع تسليم 693 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى التي وصلت نسبة إنجازها إلى 62%، أما نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 927 وحدة سكنية، فوصلت إلى نحو 41%، ومن المتوقع تسليمها في يونيو 2021. كما تم رفد المشروع بـ 88 محلاً تجارياً، بهدف توفير تجربة معيشية متكاملة الأركان.

وأشار عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس، وضمن أعلى مواصفات الجودة، للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر، وهو أول مشروع يضمن سلامة وأمن العائلة والطفل، إذ قـام علـى سـرداب مخصـص لوقـوف السـيارات تحت الأرض، ويتسع لـ 7 آلاف موقف.