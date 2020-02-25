«بانكس ليجل» تنال جائزة جلفار للتميز 2019

المصدر: (دبي-البيان)

نالت شركة بانكس ليجل كونسولتانسي، للاستشارات القانونية، جائزة جلفار المالية للتمييز (في دورتها الثالثة) للعام 2019 كأفضل أداء مورد في تلبية الاحتياجات الحكومية لحكومة رأس الخيمة في حفل توزيع الجوائز الذي حضره يوسف علي محمد، المدير العام لدائرة المالية – حكومة رأس الخيمة ومديرو الدوائر الحكومية والخاصة، وموظفو الإدارة المالية وموظفو الوكالات الحكومية.

وأطلقت دائرة المالية برأس الخيمة أول جائزة داخلية بعنوان «جائزة جلفار المالية للتميز»، على أمل المساهمة في حدوث تحول نوعي للأداء المالي على مستوى القطاع الحكومي. وهي تهدف إلى تشجيع جميع المؤسسات الحكومية على اعتماد أفضل الممارسات في مجال التطوير المؤسسي من أجل المساهمة بفعالية في نشر ثقافة التميز والجودة والشفافية.وأن تطبق تلك المؤسسات الممارسات حقيقية على أرض الواقع بالطريقة المثلى التي تجعل منها مكونًا أساسيًا في بيئة العمل الحكومية داخل كل مؤسسة.

وقال المؤسس والشريك الإداري ناثان بانكس: «حصلنا بدعم دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدعم وتنمية علاقتنا في المستقبل». وقال يوسف علي، رئيس دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة، «هذه الجائزة المرموقة هي شهادة على العمل الجاد ومعايير الخدمة الممتازة وتفاني فريقهم».