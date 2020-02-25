«مينا موبايل» تشارك في «تواصل»

المصدر: أبوظبي- البيان

استعرضت مينا موبايل، أحد شركاء twofour54 أبوظبي، مؤخراً أحدث منتجاتها الرقمية خلال مشاركتها في فعالية «تواصل».

وتم عرض أهم ألعاب الموبايل التي تطورها وتوزعها الشركة وأهمها «صلاح الدين» وهي أول نسخة مُعرّبة على أجهزة الموبايل مستوحاة من مسلسل صلاح الدين كما أنها من أكثر الألعاب تحميلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تحتويه من تصميم رقمي فريد يحاكي الواقع بأبعاد ثلاثية.

منتجات

وتضم منتجات «مينا موبايل» أيضا تطبيق الدردشة «لحظات» وهو مشابه للانستغرام ولكن بواجهة عربية، «بستان الأطفال» وهو منصة تقدم محتوى للأطفال دون سن ال13 و كذلك «مكتبة النور» التي تقدم مجموعة من الكتب العربية بكل أنواعها إلى جانب خدمات التسويق الإلكتروني وتصميم الرسوم المتحركة.

وتمثل فعالية «تواصل»، تجربة جديدة لتقديم أبرز وأحدث الابتكارات الثورية في القطاع الإعلامي بدايةً من العروض الحصرية لألعاب الفيديو، مروراً بالتطورات العصرية في فضاء وسائل التواصل الإعلامي والواقع الافتراضي، وصولاً إلى أول تشكيلة أزياء رقمية عالمياً.

وقال بكر ما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا موبايل»: يسعدنا أن تكون مينا موبايل جزءاً من جهود المجمع الإبداعي بأبوظبي لتطوير القطاع الإعلامي وذلك بمشاركتنا في فعالية تواصل مع أحدث ابتكارات الإعلام.

لقد وصلنا لأكثر من عشرين مليون مستخدم لتطبيقاتنا في فترة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات ومع انتقالنا لأبوظبي نحن نعمل على تطوير وتنويع خدماتنا للوصول لأكثر عدد ممكن من الناس. وستشهد الفترة المقبلة لشركتنا العديد من المفاجآت.