المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة ايه اف للإنشاءات ذ. م. م عن تسجيل 10 ملايين ساعة عمل بدون إصابات في مشروع برجي كريك هورايزون، وذلك في إنجاز جديد يشكل علامة بارزة في قطاع الإنشاءات بالمنطقة، كما يندرج ضمن التزام الشركة المتواصل بتطبيق أعلى معايير السلامة وضمان بيئة عمل آمنة للعمال.

وتمكنت شركة ايه اف للإنشاءات من تحقيق هذا الإنجاز المميز في 30 يناير 2020 في مشروع كريك هورايزون مع إكمال 462 يوماً بدون وقوع أي حادث، وذلك نتيجة لاعتماد الشركة معايير صارمة في موقع العمل المتمثلة بـ67,750 عملية شرح للمهام المطلوب تنفيذها و159,000 أمر عدم العبور، والتي نجم عنها رفع مستويات السلامة وعمليات تقييم المخاطر، إضافة إلى تطوير وتحسين إجراءات العمل في موقع المشروع.

ويعتبر تسجيل 10 ملايين ساعة بدون إصابات نجاحاً بارزاً للشركة في قطاع الإنشاءات، ويعكس التزام الشركة ا في توفير بيئة عمل آمنة من خلال الالتزام بمعايير السلامة العالية وضمان التميز في تنفيذ أعمال الإنشاءات.

ايه اف للإنشاءات مملوكة بالكامل لمجموعة الفطيم، ولديها سجل حافل يمتد على مدى 41 عاما. وبلغت إيرادات الشركة أكثر من 2 مليار درهم مما يصنفها ضمن أكبر الشركات العاملة في القطاع، وتقدم الشركة حلولا متكاملة من مرحلة التصميم إلى البناء بأسعار تنافسية مع تطبيق تقنيات مبتكرة .