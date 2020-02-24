الترويج لعقارات قبرص في سيتي سكيب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة المعارض العالمية إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمحفظة الفعاليات العقارية في معرض سيتي سكيب، إبرام اتفاقية شراكة مع شبكة الاستثمار العقاري سايلندرز وذلك بهدف دفع واستقطاب الاستثمار العالمي نحو القطاع العقاري المتنوع في قبرص.

وبموجب الشراكة الجديدة ستكون «سايلندرز» وكيلاً رسمياً لمحفظة أعمال إنفورما ماركتس للمبيعات العقارات القبرصية عبر كافة منصات سيتي سكيب، المقامة سنوياً في مجموعة من الدول منها الإمارات - دبي وأبوظبي، والمملكة المتحدة ومصر والسعودية.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الانتشار الكبير لمعرض سيتي سكيب في أربع قارات، بالإضافة إلى العمل على المواءمة بين المطورين القبارصة والمستثمرين الدوليين المحتملين. وبهذا الإطار تتولى سايلندرز الإشراف على جناح قبرص خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2020 - المقرر عقده بين 10 و12 نوفمبر في مركز دبي للمعارض الجديد في موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال أدونيس أنطونيو، المدير الإداري لشركة «سايلندرز»: «نظراً لكون، سيتي سكيب، إحدى العلامات التجارية بالقطاع عالميا، ستعمل هذه الشراكة على دعم وتعزيز مهمة، سايلندرز، الرئيسية من خلال توسيع آفاقنا عالمياً بفضل انتشار شبكة منصات سيتي سكيب في أهم الدول، مما يسهم بازدهار الاستثمارات العقارية في قبرص».