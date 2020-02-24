«سيسكو»: مليار مستخدم للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقعت شركة «سيسكو» سيستمز أن يصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مليار مستخدم في 2023، مقابل 827 مليون مستخدم في 2018.

ورجّحت «سيسكو»، في تقريرها السنوي للإنترنت أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 611 مليون مستخدم بحلول 2023 مقابل 381 مليون مستخدم في 2018.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من سكان العالم بواقع 5.7 مليارات شخص سيكونون متصلين بواسطة المحمول (2G أو 3G أو 4G أو 5G) في 2023، بينما سيمثل مستخدمو الإنترنت 66% من سكان العالم بنحو 5.3 مليارات شخص، كما سيرتفع معدل سرعات 5G بنحو 13 مرة عن متوسط الاتصالات المحمولة.

النمو الأسرع

وقدّر التقرير حدوث أسرع نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيصل معدل النمو السنوي المركب إلى 10% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 30 مليار جهاز اتصالات بحلول عام 2023، 45% منها ستكون متصلة بشبكة المحمول.

وذكر التقرير أنه بحلول 2023، سيتراوح متوسط سرعة النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 9.7 ميغابت في الثانية إلى 41.2 ميغابت في الثانية، وستدعم شبكة الجيل الخامس أكثر من 10% من اتصالات الهاتف المحمول في العالم، وسيبلغ متوسط سرعة الجيل الخامس 575 ميغابت في الثانية، أو أسرع 13 مرة من متوسط اتصال الهاتف المحمول.

الجيل الخامس

وبحسب التقرير، ستوفر شبكة الجيل الخامس بنية تحتية أكثر ديناميكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما في ذلك السيارات الذاتية القيادة والمدن الذكية ونظم الرعاية الصحية الرقمية وتقنية الفيديو 360 درجة.

وتوقع تقرير «سيسكو» ارتفاع متوسط سرعات الاتصال بالمحمول على الصعيد العالمي بأكثر من ثلاثة أضعاف من 13 ميغابت في الثانية 2018 إلى 44 ميغابت في الثانية 2023، وسيتضاعف متوسط سرعات الاتصال بشبكة «Wi-Fi» على الصعيد العالمي بثلاثة أضعاف، من 30 ميغابت في الثانية 2018 إلى 92 ميغابت في الثانية 2023.

كما سيتضاعف متوسط سرعات النطاق العريض على الصعيد العالمي بأكثر من الضعف، من 46 ميغابايت في الثانية 2018 إلى 110 ميغابت في الثانية 2023، بينما سيتضاعف متوسط سرعات النطاق العريض في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 41.2 ميغابت في الثانية، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 4.2 أضعاف مقارنة بعام 2018.