الأكاديمية العربية في «بريك بلك»

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة في «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط» والذي يقام في 25 و26 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي. حيث تستعرض الأكاديمية لزوار المعرض وكافة الجهات المشاركة في القطاع الحكومي والخاص، إمكاناتها المتطورة في مجال التعليم والتدريب البحري.

وقال د. إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: مشاركتنا بالحدث الدولي المهم خطوة مهمة من أجل توعية المهتمين بالخدمات التعليمية بالمزايا التي نوفرها الأكاديمية في فرع الشارقة، وبشكل خاص ممن يبحثون عن فرص تعليمية جديدة في تخصصات نوعية وعالية التنافسية لأبنائهم وهذه من أهم مزايا التخصص في القطاع البحري الذي يشهد طلباً شديداً على الكوادر المؤهلة .

وأضاف: الإمارات مركز ملاحي دولي متطور، يزيد فيه حجم الأعمال البحرية على 280 مليار درهم. كما تضم أكثر من 19 ميناء- بعضها يحتل مراتب متقدمةعالمياً؛ من أجل ذلك فإن القطاع البحري يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات البحرية الأكاديمية.