ورقة بيضاء عن تحديات «المساواة بين الجنسين وريادة الأعمال»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى الإمارات وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، نتائج ورقة بيضاء مشتركة بعنوان «المساواة بين الجنسين وريادة الأعمال» تدرس أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال في الإمارات وتطرح مقترحات عدة. وتأتي هذه الورقة البيضاء كوسيلة للتشجيع على التغيير في طريقة مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الحالية في بيئة الأعمال بما يخدم أهداف المساواة بين الجنسين.

كانت سفارة الولايات المتحدة لدى الإمارات وسوق أبوظبي العالمي جمعا في نوفمبر أكثر من 50 من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الغير ربحية وبرامج المسرعات لمناقشة سبل تعزيز بيئة الأعمال للشركات الصغيرة. وركز النقاش على مواضيع ثلاثة هي الوصول إلى رأس المال والأسواق والمواهب في مجال ريادة الأعمال.

وتناقش الورقة البيضاء هذه المواضيع الثلاثة والخطوات المقترحة للمشاكل التي تم تحديدها كـفجوة المعلومات والمشاكل الهيكلية التي قد تؤثر على المساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال والتحيز الجنسي اللاواعي السائد. ودعت السفارة والسوق إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص محلياً وعالمياً بما يوفر منصة للتعاون وتحقيق المزيد من التغيير الإيجابي في معالجة التحديات المطروحة.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: تأتي الإمارات في مصاف الدول الأولى في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتستمر في الدعوة لتحقيق المزيد من المساواة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات. وبدوره كمركز مالي دولي، يؤمن سوق أبوظبي بأهمية المساواة بين الجنسين في تعزيز التنافسية ودعم نمو واستدامة المؤسسات والاقتصادات حول العالم. واتخذ السوق خطوات عدة لإشراك واستقطاب الخريجات وذوات الخبرات في المجتمع بما يضمن مستقبلاً أقوى وأكثر ديناميكية لأبوظبي والدولة، وإننا نلتزم ببذل كافة الجهود اللازمة لتوفير قوى عاملة متوازنة وشمولية تخدم احتياجات التنمية للدولة على المدى الطويل.

وقال جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات: تأتي هذه المبادرة الضرورية في الوقت المناسب. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الترويج لتمكين المرأة وإشراكها في العمل. وإننا نأمل بأن تتبع الدول الأخرى خطى دولة الإمارات حيث إنه من الصعب تحقيق التنمية الاقتصادية من دون إشراك كافة أفراد المجتمع.