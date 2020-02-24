عمومية «الشارقة الإسلامي» تقرّ توزيع 10 % أرباحاً

المصدر: الشارقة - البيان

أقرّت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي، أول من أمس، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف، توزيع 10% أرباحاً على المساهمين، تشمل 5% نقداً و5% أسهم منحة، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7% عن عام 2018 الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 ملايين درهم.

وحضر الاجتماع السنوي الذي عقد في غرفة الشارقة، ممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع، واقتصادية الشارقة، وعدد كبير من المساهمين، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال معالي عبد الرحمن العويس: تعكس النتائج المالية الإيجابية للمصرف مكانة المركز المالي للمصرف وقوة أدائه، والذي عبّر عنه رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» في يونيو الماضي التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من «BBB+» إلى «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة . وأضاف: «سيستمر بإذن الله الأداء الجيد للمصرف العام الجاري وسط توقعات باستقرار أداء القطاع المصرفي الذي يتمتع بمخزونات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة، وكذلك خطط الإنفاق الحكومي المشجّعة، واستمرار المشاريع الكبيرة، واستمرار النمو الاقتصادي بمستويات قوية، وفقاً لوكالات التصنيف العالمية».