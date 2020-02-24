خدمات ذكية بدبي للمستثمر الصيني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إطلاق خدمات ذكية جديدة لحسابها الرسمي على برنامج «وي تشات» WeChat، لدعم المستثمرين الصينيين الذين يبدون اهتماماً إزاء فرص النمو والتوسع في دبي.

وسيتم تعزيز حساب المؤسسة على هذه المنصة التي تعدّ أحد أكبر تطبيقات الهواتف المحمولة المستقلة في العالم، لتعامله مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، ببرنامج مصغر يحمل اسم «مزايا دبي» Dubai Advantage، لتسهيل الوصول إلى خدمات المؤسسة باللغة الصينية، مع آخر التحديثات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، إلى جانب عرض النظم والاستراتيجيات والمبادرات التي يستفيد منها المستثمرون الصينيون.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسعدنا توسعة نطاق خدمات الدعم التي نقدمها لشركائنا في مجال ترويج الاستثمار الاستراتيجي في الصين، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات لدعم الشركات الصينية التي تتطلع للنمو والتوسع في الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بالتواصل مع شركائنا والمستثمرين عموماً، لإبقائهم على اطلاع دائم على آخر التطورات والفرص في دبي عبر مختلف القنوات المتاحة».

وقالت لي لين، مدير مشروع حساب «مزايا دبي» على منصة وي شات: «كان الهدف من إطلاق هذا البرنامج تسهيل التواصل مع الشركات الصينية، وحصلنا على الكثير من الآراء الإيجابية والتعليقات المشجعة من المستخدمين الصينيين، لما يوفره لهم من مزايا عدة، من خلال تزويدهم بآخر الأخبار وأحدث البيانات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية المتنامية في دبي، ومن ذلك على سبيل المثال، قيام جمارك دبي أخيراً بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود».

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة قبل زيارة يعتزم وفد من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار القيام بها إلى مدينة تشنغدو الصينية في وقت لاحق من هذا العام، بمشاركة ممثلين من مركز دبي للسلع المتعددة ودبي الجنوب وهيئة واحة دبي للسيليكون وطيران الإمارات والإمارات للشحن الجوي ومجموعة جميرا و«هلا الصين».