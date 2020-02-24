شراكة لأبوظبي كاتاليست بارتنرز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، صندوق الاستثمارات الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة كارلايل العالمية.

ويأتي تأسيس هذه الشراكة منسجماً مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق والمتمثلة في بناء شركات مع أبرز شركات الاستثمار والأعمال في العالم بهدف تأسيس قاعدة أعمال مستدامة في أبوظبي.

وقد تم إطلاق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» في أبريل 2019 كشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار و«فالكون إيدج قروب» لتمكين الشركات من توسعة أنشطتها وتعزيز حضورها العالمي انطلاقاً من أبوظبي باعتبار موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين طرق التجارة العالمية.

واختارت مجموعة كارلايل تأسيس مقر إقليمي لأعمالها في أبوظبي تنطلق منه لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ذات الوقت ستعمل المجموعة على استثمار وجودها في مربعة سوق أبوظبي العالمي من أجل بناء علاقات عمل قوية مع الشركات والمؤسسات في أبوظبي. وتجسد هذه الشراكة التزام مجموعة كارلايل بتأسيس حضور فعلي في العاصمة الإماراتية انطلاقاً من مربعة سوق أبوظبي العالمي.